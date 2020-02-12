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Мишустин и Греф обсудили будущее Сбербанка
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РИА Новости

Мишустин и Греф обсудили будущее Сбербанка

19:01 12.02.2020
46757
© Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
© Дмитрий Астахов
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Глава правительства выразил надежду, что Сбербанк станет еще удобнее для вкладчиков-россиян. Для этого необходимо эффективно применять электронные сервисы и технологии, которыми банк уже обладает. Кроме того, по его мнению, это может стать хорошей основной для построения цифровой платформы государства.
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16:16
Греф заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ

Будущее Сбербанка

С премьером согласился глава Сбербанка Герман Греф. Он рассказал, что в ближайшие годы банк будет вводить новые сервисы, как финансовые, так и нефинансовые.
Председатель правления также пример примеры успешного взаимодействия Минсельхозом, Минпромторгом, ПФР и ФНС. Он отметил, что банк намерен наращивать сотрудничество.
Говоря о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству, Греф отметил, что инвесторы поддержали сделку. Это отразилось на росте ценных бумаг: вчера почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции.
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Вчера, 21:33
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Михаил МишустинСбербанк РоссииГерман Греф
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Лучше бы решили как вернуть 45% акций Сбербанка, которые принадлежат иностранным гражданам.
12 февраля, 19:33
Александр Баранов
1113101
Делят.
12 февраля, 20:02
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1200014
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