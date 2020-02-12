"Газпром" объявил крупнейших должников за газ в регионах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Газпром" опубликовал список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России, Московская область снова заняла первое место по их количеству, следует из данных на сайте "Газпром межрегионгаза" (дочернее предприятие "Газпрома").

Так, по состоянию на 1 января 2020 года в Московской области было 87 юридических лиц, имеющих долги за газ. Сумма задолженности компаний варьируется от 10 миллионов до 1 миллиарда рублей.

В "лидерах" по количеству должников также Тверская область (69 предприятий), Пермский край (43 предприятия), Саратовская область (42 предприятия), а также Краснодарский край и Оренбургская область (по 33 компании).

Наименьшее число должников - по одному - на Камчатке и Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Приморском крае и Калининградской области. В Ленинградской, Тюменской и Кемеровской областях, а также Санкт-Петербурге количество должников также минимально: по два юридических лица.