Совбез ООН призвал привлекать к ответу за нарушения против детей

"Совет Безопасности подчеркивает важность привлечения к ответственности за все нарушения и злоупотребления в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов и призывает все государства продолжать борьбу с безнаказанностью путем принятия мер по укреплению национальных и международных механизмов привлечения к ответственности", - отмечается в заявлении.