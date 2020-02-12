Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T18:59+0300
https://ria.ru/20200212/1564624088.html
Совбез ООН призвал привлекать к ответу за нарушения против детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

Совбез ООН призвал привлекать к ответу за нарушения против детей

18:59 12.02.2020
157
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 12 фев - РИА Новости. Совбез ООН призывает страны привлекать к ответственности виновных в злодеяниях против детей в условиях военных конфликтов, говорится в заявлении председателя Совбеза.
"Совет Безопасности подчеркивает важность привлечения к ответственности за все нарушения и злоупотребления в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов и призывает все государства продолжать борьбу с безнаказанностью путем принятия мер по укреплению национальных и международных механизмов привлечения к ответственности", - отмечается в заявлении.
Совбез призывает наращивать потенциал следственных органов и органов прокуратуры, что "позволит добиться того, чтобы все лица виновные в нарушениях и злоупотреблениях в отношении детей, предавались суду и привлекались к ответственности без неоправданных задержек", указано в заявлении.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
18:43
Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии
510000
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНООНВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Кадр из анимационного сериала ПинКод
В Австралии и Британии выйдет спин-офф "Смешариков" о науке
Интерьер купе в поезде
Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
Доллары США
Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 году
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на обвинения в кибератаках на страны НАТО
Деньги
Москвичка лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка"
Знак коронавируса
СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Избрание меры пресечения фигурантам дела о хищении газа у ПАО Газпром
Уральский блогер Устинов получил травму в СИЗО при бытовом конфликте
Табло вылетов в аэропорту Шереметьево
ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В дагестанском Хасавюрте произошел пожар в здании мечети
Автомобили скорой медицинской помощи
Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали статьи бюджета США на "борьбу" с Россией
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:24Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
Лента новостейМолния