В ЕР рассчитывают, что ГД к 20 февраля примет поправки по маткапиталу

"Пакет поправок, которые "Единая Россия" разработала в тесном взаимодействии с социальным блоком правительства, серьезно упрощает процедуру и сроки оформления материнского капитала. Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Государственной думой и принят во втором чтении, а на следующий день – в третьем", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала, в понедельник. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.