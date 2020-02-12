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В ЕР рассчитывают, что ГД к 20 февраля примет поправки по маткапиталу
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РИА Новости

В ЕР рассчитывают, что ГД к 20 февраля примет поправки по маткапиталу

18:52 12.02.2020
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© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Поправки "Единой России" к законопроекту об использовании материнского капитала могут быть приняты Госдумой во втором чтении 19 февраля, а в третьем — 20 февраля, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Пакет поправок, которые "Единая Россия" разработала в тесном взаимодействии с социальным блоком правительства, серьезно упрощает процедуру и сроки оформления материнского капитала. Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Государственной думой и принят во втором чтении, а на следующий день – в третьем", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала, в понедельник. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.
Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
Демонстрация инфографики по программе материнского капитала во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Госдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинРоссияОбщество
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