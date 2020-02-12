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"Газпром нефть" готова обсуждать с Минском схемы поставок нефти
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РИА Новости

"Газпром нефть" готова обсуждать с Минском схемы поставок нефти

18:49 12.02.2020 (обновлено: 19:47 12.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. "Газпром нефть" готова обсуждать разные схемы поставок нефти в Белоруссию, в том числе и давальческую, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Когда договоримся, тогда и будем (поставлять - ред.). Мы готовы обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую", - сказал он.
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Ранее в среду пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил РИА Новости, что Белоруссия предложила российским компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для поставок нефтепродуктов на их заправки. Он пояснил, что схема заключается в том, что компании будут поставлять нефть для переработки на два НПЗ Белоруссии, а получаемые с заводов нефтепродукты будут поставляться на дочерние АЗС в стране. Однако, по его словам, предложение пока ответа не получило. Тищенко подчеркнул, что НПЗ республики регулярно отгружают топливо на заправочные станции по всей стране.
В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Была согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве республики сообщали, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
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БелнефтехимАлександр ЛукашенкоАлександр ДюковГазпром нефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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