"Газпром нефть" готова обсуждать с Минском схемы поставок нефти

"Когда договоримся, тогда и будем (поставлять - ред.). Мы готовы обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую", - сказал он.

Ранее в среду пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил РИА Новости, что Белоруссия предложила российским компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для поставок нефтепродуктов на их заправки. Он пояснил, что схема заключается в том, что компании будут поставлять нефть для переработки на два НПЗ Белоруссии, а получаемые с заводов нефтепродукты будут поставляться на дочерние АЗС в стране. Однако, по его словам, предложение пока ответа не получило. Тищенко подчеркнул, что НПЗ республики регулярно отгружают топливо на заправочные станции по всей стране.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Была согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале.