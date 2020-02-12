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В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
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РИА Новости

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

18:48 12.02.2020
23148
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Видеозапись празднования получения звания майора следователем Аглиуллиным в ресторане в Тюмени была опубликована изданием "Новый день". Как утверждает СМИ, вместе с сотрудниками областного главка МВД он позирует с мужчиной, который произносит фразу на воровском жаргоне. За кадром автор видео, показывая зал, в котором происходит торжество, перечисляет и других присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК. Региональное СУСК начало проверку.
"В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках проводимой в СУСК проверки будет дана "объективная и принципиальная оценка поведению сотрудников, и приняты жесткие меры реагирования".
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Следственный комитет России (СК РФ)ТюменьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Вся система прогнила насквозь!не увольнять надо,а возбуждать проверки и сажать
12 февраля, 19:07
Илья Jlord
2600001
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