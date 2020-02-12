В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

Видеозапись празднования получения звания майора следователем Аглиуллиным в ресторане в Тюмени была опубликована изданием "Новый день". Как утверждает СМИ, вместе с сотрудниками областного главка МВД он позирует с мужчиной, который произносит фразу на воровском жаргоне. За кадром автор видео, показывая зал, в котором происходит торжество, перечисляет и других присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК. Региональное СУСК начало проверку.