РИА Новости представит на Art Russia проект "Музей исчезнувших картин"

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. РИА Новости представит свой иммерсивный проект "Музей исчезнувших картин" на ярмарке современного искусства Art Russia, которая пройдет 20-23 февраля в столичном Гостином дворе. Участники и посетители ярмарки смогут познакомиться с виртуальными реконструкциями семнадцати утраченных произведений искусства – от древних икон до полотен великих русских мастеров XIX – XX веков.
"Музей исчезнувших картин" – это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его. Помимо работ таких художников, как Айвазовский, Кандинский, Коровин, Верещагин, в экспозиции виртуального музея представлены две исчезнувшие иконы и уникальный деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, который сгорел в 2018 году.
Демонстрацию "Музея исчезнувших картин" на Art Russia дополнит лекция его создателя Лины Алексюнайте, которая состоится 23 февраля в 14:40. Лина расскажет о тонкостях работы над проектом об искусстве в формате виртуальной реальности.
"Музей исчезнувших картин" был презентован на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года. "Такие проекты очень нужны и должны быть востребованы, поскольку дают возможность, не выходя из дома, получить представление о невероятных шедеврах", – отметила тогда председатель правления "Союзмультфильма" и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.
"Музей исчезнувших картин" доступен в мобильном приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.
Ярмарка Art Russia – масштабная арт-платформа, объединяющая искусство с профессиональной образовательной программой. На ярмарке будут представлены стенды галерей и художников, кураторских проектов и образовательных программ. В течение трех дней на нескольких площадках комплекса "Гостиный двор" будет проходить форум, затрагивающий вопросы развития современного арт-рынка, прогнозов в мире искусства и положения России на культурной карте мира.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером ярмарки Art Russia.
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