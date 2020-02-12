РИА Новости представит на Art Russia проект "Музей исчезнувших картин"

"Музей исчезнувших картин" был презентован на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года. "Такие проекты очень нужны и должны быть востребованы, поскольку дают возможность, не выходя из дома, получить представление о невероятных шедеврах", – отметила тогда председатель правления "Союзмультфильма" и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.