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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T18:45+0300
https://ria.ru/20200212/1564623222.html
В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу
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РИА Новости

В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу

18:45 12.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил своему американскому коллеге Марку Эсперу во время переговоров на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в Идлибе, сообщило турецкое минобороны.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовали 101 сирийского военного.
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"Акар встретился в Брюсселе с министром обороны США Марком Эспером, состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в Сирии и Ираке. Наш министр выразил удовлетворение заявлениями американских властей о последних событиях в Идлибе. Была подчеркнута важность того, чтобы США и НАТО внесли сюда более конкретный вклад", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)НАТОТурцияСирияСШАВ мире
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