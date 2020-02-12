В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу

"Акар встретился в Брюсселе с министром обороны США Марком Эспером, состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в Сирии и Ираке. Наш министр выразил удовлетворение заявлениями американских властей о последних событиях в Идлибе. Была подчеркнута важность того, чтобы США и НАТО внесли сюда более конкретный вклад", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.