Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара несколько раз отказывали миссии ООН в этой стране в выдаче разрешений на посадку ее самолетов, сообщает организация.

"Организация Объединенных Наций в Ливии сожалеет, что Ливийская национальная армии не предоставляет разрешения на посадку регулярным рейсам организации, которые перевозят сотрудников миссии в Ливию и из нее. За последние несколько недель такая практика повторялась несколько раз", - говорится в официальном заявлении миссии.

ООН опасается, что приостановка полетов в Ливию и из нее серьезно помешает представителями миссии "предоставлять крайне необходимую гуманитарную помощь наиболее уязвимым и пострадавшим от конфликта гражданским лицам".