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Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии
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РИА Новости

Силы Хафтара не разрешают самолетам миссии ООН садиться в Ливии

18:43 12.02.2020
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара несколько раз отказывали миссии ООН в этой стране в выдаче разрешений на посадку ее самолетов, сообщает организация.
"Организация Объединенных Наций в Ливии сожалеет, что Ливийская национальная армии не предоставляет разрешения на посадку регулярным рейсам организации, которые перевозят сотрудников миссии в Ливию и из нее. За последние несколько недель такая практика повторялась несколько раз", - говорится в официальном заявлении миссии.
ООН опасается, что приостановка полетов в Ливию и из нее серьезно помешает представителями миссии "предоставлять крайне необходимую гуманитарную помощь наиболее уязвимым и пострадавшим от конфликта гражданским лицам".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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Халифа ХафтарЛивияООНВ мире
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