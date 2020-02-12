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Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах
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РИА Новости

Холдинг РЖД избавится от ковров в поездах

19:02 12.02.2020 (обновлено: 19:13 12.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк Интерьер купе в поезде
 Интерьер купе в поезде
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) уже несколько лет заменяет тканые ковры в поездах на современные грязезащитные покрытия и скоро полностью избавится от них, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее в среду предложила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, которые не соответствуют современным требованиям и собирают пыль.
"Федеральная пассажирская компания" уже ведет работу в этом направлении", - сообщили в ФПК.
Там отметили, что с 2010 года убраны ковры из 3 тысяч купейных вагонов, а с 2014 года начали заменять оставшиеся ковры на современные грязезащитные покрытия.
Они эффективно абсорбируют влагу и загрязнения, их легко очищать и повторно использовать. Сейчас в поездах ФПК используется более 27 тысяч таких покрытий.
"В скором времени мы полностью уберем тканые ковры из поездов", - отметили в компании.
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Валентина МатвиенкоФедеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
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