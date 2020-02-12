В ЛНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Интенсивность обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков возросла, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

В среду в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле поселка Донецкий и повреждении линии электропередачи.

"В период проведения заседания трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Украины продолжают увеличивать интенсивность обстрелов населенных пунктов республики, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответные действия и обвинить их в нарушении режима прекращения огня", - сказал Осадчий.

По его словам, обострение ситуации на линии соприкосновения совпало с работой делегации аппарата военного атташе США в зоне операции объединенных сил (ООС).