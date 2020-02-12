В ЛНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Интенсивность обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков возросла, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В среду в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле поселка Донецкий и повреждении линии электропередачи.
"В период проведения заседания трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Украины продолжают увеличивать интенсивность обстрелов населенных пунктов республики, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответные действия и обвинить их в нарушении режима прекращения огня", - сказал Осадчий.
По его словам, обострение ситуации на линии соприкосновения совпало с работой делегации аппарата военного атташе США в зоне операции объединенных сил (ООС).
"Призываем наблюдателей миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - добавил он.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения