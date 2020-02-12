Израиль просит отпустить своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. МИД МИД Израиля обратился к властям Японии с просьбой дать возможность эвакуировать израильтян, оказавшихся в карантине на судне Diamond Princess, говорится в сообщении пресс-службы главы израильского МИД.

"По указанию министра иностранных дел Исраэля Каца МИД Израиля обратился к властям Японии с просьбой дать возможность израильтянам покинуть пассажирское судно, стоящее на карантине у берегов Японии, и проверить другие варианты медицинского контроля в сложившейся ситуации", - сказано в заявлении.

"МИД проверяет возможность возвращения израильтян домой как можно скорее", - отмечено в заявлении Каца.

Среди пассажиров судна не менее 15 обладателей израильского гражданства. МИД Израиля поддерживает постоянную связь с японскими властями относительно положения израильтян, находящихся на корабле у порта Йокогамы. Посольство Израиля в Токио занимается обеспечением регулярных поставок лекарств и кошерных продуктов питания для израильских граждан, находящихся в карантине. Из Израиля были доставлены посылки с товарами первой необходимости, отмечается в сообщении.

В четверг в Иерусалиме состоится совещание по оценке ситуации, связанной с проблемой коронавируса, под руководством главы МИД.

Карантин судна из-за распространения опасного коронавируса нового типа продлится до 19 февраля. По информации японских властей, на сегодняшний день общее число инфицированных пассажиров составило 174 человека.

На Diamond Princess находится около 3600 человек из полусотни разных стран.

Всего новая коронавирусная инфекция в Японии выявлена у 203 человек, включая заболевших на лайнере.