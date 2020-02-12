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Израиль просит отпустить своих граждан с карантинного лайнера в Японии
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РИА Новости

Израиль просит отпустить своих граждан с карантинного лайнера в Японии

18:33 12.02.2020 (обновлено: 18:34 12.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. МИД Израиля обратился к властям Японии с просьбой дать возможность эвакуировать израильтян, оказавшихся в карантине на судне Diamond Princess, говорится в сообщении пресс-службы главы израильского МИД.
"По указанию министра иностранных дел Исраэля Каца МИД Израиля обратился к властям Японии с просьбой дать возможность израильтянам покинуть пассажирское судно, стоящее на карантине у берегов Японии, и проверить другие варианты медицинского контроля в сложившейся ситуации", - сказано в заявлении.
"МИД проверяет возможность возвращения израильтян домой как можно скорее", - отмечено в заявлении Каца.
Среди пассажиров судна не менее 15 обладателей израильского гражданства. МИД Израиля поддерживает постоянную связь с японскими властями относительно положения израильтян, находящихся на корабле у порта Йокогамы. Посольство Израиля в Токио занимается обеспечением регулярных поставок лекарств и кошерных продуктов питания для израильских граждан, находящихся в карантине. Из Израиля были доставлены посылки с товарами первой необходимости, отмечается в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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В четверг в Иерусалиме состоится совещание по оценке ситуации, связанной с проблемой коронавируса, под руководством главы МИД.
Карантин судна из-за распространения опасного коронавируса нового типа продлится до 19 февраля. По информации японских властей, на сегодняшний день общее число инфицированных пассажиров составило 174 человека.
На Diamond Princess находится около 3600 человек из полусотни разных стран.
Всего новая коронавирусная инфекция в Японии выявлена у 203 человек, включая заболевших на лайнере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияИзраильВ мире
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