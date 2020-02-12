Богданов обсудил с послом Греции кризисы в Ливии и Сирии

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Богданов принял Насику по ее просьбе.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Ливии и Сирии", - отметили в министерстве.