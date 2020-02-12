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Богданов обсудил с послом Греции кризисы в Ливии и Сирии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Греции кризисы в Ливии и Сирии

18:32 12.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с послом Греции в Москве Екатериной Насикой проблематику урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, говорится в заявлении МИД РФ.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Богданов принял Насику по ее просьбе.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Ливии и Сирии", - отметили в министерстве.
Новый посол Греции в России прибыла в Москву 7 ноября.
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Екатерина НасикаОбострение конфликта в ЛивииВойна в СирииМихаил БогдановГрецияСирияРоссияВ мире
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