Богданов обсудил с послом Греции кризисы в Ливии и Сирии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с послом Греции в Москве Екатериной Насикой проблематику урегулирования кризисов в Ливии и Сирии, говорится в заявлении МИД РФ.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Богданов принял Насику по ее просьбе.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Ливии и Сирии", - отметили в министерстве.
Новый посол Греции в России прибыла в Москву 7 ноября.