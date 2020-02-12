Грушко обсудил с послом Италии встречу глав МИД и Минобороны в феврале

"В ходе беседы стороны обсудили ход подготовки к предстоящей 18 февраля в Риме встрече министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "два плюс два". Состоялся также обмен мнениями по некоторым актуальным международным темам и вопросам двусторонних отношений", - сообщили в министерстве.