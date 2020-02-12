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Грушко обсудил с послом Италии встречу глав МИД и Минобороны в феврале
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РИА Новости

Грушко обсудил с послом Италии встречу глав МИД и Минобороны в феврале

18:28 12.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Италии Паскуале Терраччано подготовку к предстоящей 18 февраля в Риме встрече министров иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча заместителя министра иностранных дел России с послом Итальянской Республики прошла 12 февраля.
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"В ходе беседы стороны обсудили ход подготовки к предстоящей 18 февраля в Риме встрече министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "два плюс два". Состоялся также обмен мнениями по некоторым актуальным международным темам и вопросам двусторонних отношений", - сообщили в министерстве.
Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 18 февраля в Риме состоится встреча министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2". На переговорах планируется обсудить широкий круг международных вопросов с упором на тематику мировой стабильности, решения наиболее острых межрегиональных проблем, в том числе вопросы контроля над вооружениями и безопасности в Европе, ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки.
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