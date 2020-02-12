Захарова рассказала о мерах против распространения коронавируса

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия и Китай принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе, на российской территории, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время российская сторона в тесном взаимодействии с китайскими партнерами предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения нового коронавируса на территории Российской Федерации... В дипломатических миссиях, как я уже сказала, работают телефоны "горячих линий", - сказала Захарова на брифинге.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса