Захарова рассказала о мерах против распространения коронавируса

"В настоящее время российская сторона в тесном взаимодействии с китайскими партнерами предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения нового коронавируса на территории Российской Федерации... В дипломатических миссиях, как я уже сказала, работают телефоны "горячих линий", - сказала Захарова на брифинге.