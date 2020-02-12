Суд рассмотрит продление ареста экс-главе МВД Коми 14 февраля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд в пятницу 14 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в получении крупной взятки бывшему главе МВД Сыктывкарский городской суд в пятницу 14 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в получении крупной взятки бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, сообщили в пресс-службе городского суда.

"Заседание о продлении ареста Половникову назначено на 14 февраля на 14.00. Следствие просит продлить арест на два месяца - до 17 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Ранее сообщилось, что Сыктывкарский городской суд арестовал Половникова на месяц, до 17 февраля включительно. Он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже решила обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Но Верховный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении Половникова Следственный комитет возбудил в январе: ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей. Сейчас генерал находится в СИЗО.

Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД по Дальневосточному федеральному округу.