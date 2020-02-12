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Суд рассмотрит продление ареста экс-главе МВД Коми 14 февраля
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РИА Новости

Суд рассмотрит продление ареста экс-главе МВД Коми 14 февраля

18:20 12.02.2020
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© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
Виктор Половников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд в пятницу 14 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в получении крупной взятки бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, сообщили в пресс-службе городского суда.
"Заседание о продлении ареста Половникову назначено на 14 февраля на 14.00. Следствие просит продлить арест на два месяца - до 17 апреля", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
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Ранее сообщилось, что Сыктывкарский городской суд арестовал Половникова на месяц, до 17 февраля включительно. Он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже решила обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Но Верховный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Уголовное дело в отношении Половникова Следственный комитет возбудил в январе: ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей. Сейчас генерал находится в СИЗО.
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Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД по Дальневосточному федеральному округу.
Шестого февраля президент России Владимир Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС, в том числе Половникова.
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКомиРоссияОбщество
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