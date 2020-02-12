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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T21:09+0300
https://ria.ru/20200212/1564622081.html
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
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РИА Новости

Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб

18:19 12.02.2020 (обновлено: 21:09 12.02.2020)
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкий военный в провинции Идлиб
Турецкий военный в провинции Идлиб
© REUTERS / Khalil Ashawi
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ракетные комплексы доставляются в расположение турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu.
Колонна из 15 грузовиков с реактивными системами залпового огня из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом, сообщает агентство.
Техника переброшена к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление. МИД РФ заявлял, что Москва и Дамаск не наносят удары по гражданскому населению Сирии, все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
настоящая турецкая наглость!
12 февраля, 18:38
Von Stirliz
1100001
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