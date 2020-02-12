В МИД прокомментировали статьи бюджета США на "борьбу" с Россией

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. США стоило бы выделять сотни миллионов долларов не на "противодействие" России, а на гуманитарные цели, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в проекте американского бюджета на 2021 год Россия была названа одним из главных врагов США. Бюджет, в частности, предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ и 24 миллиона на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
"Под миллиард долларов выделяется на противодействие России просто в политическом плане. Ведь эти же деньги можно пустить на гуманитарную помощь, на оказание поддержки научно-исследовательским центрам, которые должны вырабатывать ответы на новейшие вызовы и угрозы современности", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
"Миллиард долларов! Под миллиард там, 700-800 миллионов долларов. Нет. Вместо этого (гуманитарных целей - ред.) используется на противодействие России", - отметила она.
Вчера, 17:55АкцентыМиллиарды в расход. Новый бюджет Пентагона вновь побьет рекорд2,5 миллиарда – это самое мизерное повышение военного бюджета США при Трампе. Но все равно исторический максимум. А такой скромный прирост, видимо, оттого, что даже те, кто берет суммы с потолка, когда-нибудь в него упираются.