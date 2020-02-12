В МИД прокомментировали статьи бюджета США на "борьбу" с Россией

Миллиарды в расход. Новый бюджет Пентагона вновь побьет рекорд 2,5 миллиарда – это самое мизерное повышение военного бюджета США при Трампе. Но все равно исторический максимум. А такой скромный прирост, видимо, оттого, что даже те, кто берет суммы с потолка, когда-нибудь в него упираются.