Грызлов обвинил Киев в отсутствии концепций особого статуса Донбасса

"В который раз подчеркну, что особый статус Донбасса, с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера", является решающим условием урегулирования конфликта. До сих пор официальный Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия", - сказал он журналистам.