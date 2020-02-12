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Грызлов обвинил Киев в отсутствии концепций особого статуса Донбасса
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РИА Новости

Грызлов обвинил Киев в отсутствии концепций особого статуса Донбасса

18:12 12.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Особый статус Донбасса является решающим условием урегулирования конфликта, Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи в среду.
Встреча контактной группы по Донбассу прошла в среду в Минске.
"В который раз подчеркну, что особый статус Донбасса, с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера", является решающим условием урегулирования конфликта. До сих пор официальный Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия", - сказал он журналистам.
По словам Грызлова, "все эти вопросы должны решаться в режиме прямого политического диалога между Киевом и Донбассом, как предусмотрено минскими договоренностями".
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"Совершенно очевидно, что киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса, в том числе с теми людьми, кого в Донецке, в Луганске избрали в органы власти", - отметил он.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныБорис ГрызловДонецк (Донецкая область)МинскЛуганскВ мире
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