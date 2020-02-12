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В ДНР предложили Киеву дистанционно обсудить новые участки отвода сил
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РИА Новости

В ДНР предложили Киеву дистанционно обсудить новые участки отвода сил

18:10 12.02.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили Киеву дистанционно между встречами в Минске согласовать новые участки для отвода сил в Донбассе, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
В среду в Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу.
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"Работа по согласованию новых участков, как и дополнения к рамочному решению (о разведении сил – ред.) проходит довольно напряженно. Накануне заседания украинская сторона внесла провокационные коррективы по ранее обозначенным координатам участков, что существенно осложнило процесс согласования", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам полпреда ДНР, в ходе переговоров "детально обсуждается участок в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово", но говорить о согласовании сторонами его координат пока рано.
"Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков", - отметила Никонорова, и сказала, что в ДНР предложили дистанционные переговоры по разведению сил, чтобы ускорить согласование.
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Она добавила, что на встрече в Минске в среду представители Киева затягивали обсуждение новых участков разведения сил в Донбассе, поэтому переговорщикам не хватило времени перейти к работе над дополнением к рамочному решению о разведении сил.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
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