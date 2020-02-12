В ДНР предложили Киеву дистанционно обсудить новые участки отвода сил

ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили Киеву дистанционно между встречами в Минске согласовать новые участки для отвода сил в Донбассе, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

В среду в Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу.

"Работа по согласованию новых участков, как и дополнения к рамочному решению (о разведении сил – ред.) проходит довольно напряженно. Накануне заседания украинская сторона внесла провокационные коррективы по ранее обозначенным координатам участков, что существенно осложнило процесс согласования", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По словам полпреда ДНР, в ходе переговоров "детально обсуждается участок в районе КПВВ "Октябрь – Гнутово", но говорить о согласовании сторонами его координат пока рано.

"Мы, как и представители миссии ОБСЕ и Российской Федерации, четко понимаем важность и необходимость разведения по всей линии соприкосновения сторон и нацелены на интенсификацию согласования следующих трех участков", - отметила Никонорова, и сказала, что в ДНР предложили дистанционные переговоры по разведению сил, чтобы ускорить согласование.

Она добавила, что на встрече в Минске в среду представители Киева затягивали обсуждение новых участков разведения сил в Донбассе, поэтому переговорщикам не хватило времени перейти к работе над дополнением к рамочному решению о разведении сил.