Опубликовано видео досмотра покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видеозапись досмотра бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова в здании Чертановского суда в Москве.

На кадрах видно, как сотрудники проверяют сумку Свиридова возле рамок с металлодетекторами. При этом никаких подозрительных предметов обнаружить не удалось. После досмотра мужчина прошел дальше в здание учреждения, не снимая куртку.

Самоубийство экс-чиновника

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Виновному по данной статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

До оглашения приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде.

После самоубийства подсудимого СК возбудил уголовное дело о "халатности".