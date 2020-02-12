Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии не имеют под собой фактической основы, заявили в Минобороны РФ.
"Сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации не имеют под собой фактической основы. Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас от террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском. Отмечается, что благодаря этому восстановление мирной жизни в Сирии значительно ускорит свой темп.
"Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована", - указывается в сообщении российского военного ведомства.