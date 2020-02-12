Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба

"Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована", - указывается в сообщении российского военного ведомства.