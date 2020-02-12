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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T18:13+0300
https://ria.ru/20200212/1564621661.html
Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба
https://cdn22.img.ria.ru/images/155019/35/1550193540_0:142:3139:1908_1036x0_80_0_0_e161640b903ede911243f60cc1291586.jpg
РИА Новости

Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба

18:13 12.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии не имеют под собой фактической основы, заявили в Минобороны РФ.
"Сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации не имеют под собой фактической основы. Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что сейчас от террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском. Отмечается, что благодаря этому восстановление мирной жизни в Сирии значительно ускорит свой темп.
"Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована", - указывается в сообщении российского военного ведомства.
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