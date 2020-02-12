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Архангельская область
Архангельская область
2020-02-12T18:07+0300
https://ria.ru/20200212/1564621576.html
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
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РИА Новости

Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%

18:07 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Доходы бюджета Архангельской области в 2019 году исполнены в объеме 92,3 миллиарда рублей с ростом на 17% к уровню 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на отчет губернатора Игоря Орлова о работе облправительства в рамках февральской сессии Собрания депутатов.
По словам главы области, общий объем расходов областного бюджета составил 89,5 миллиарда рублей с ростом к 2018 году на 18%. Были обеспечены финансированием все запланированные расходы.
По мнению губернатора, исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в 2019 году следует признать успешным. Всего в консолидированный бюджет за 2019 год поступило 107,9 миллиарда рублей доходов с ростом на 16% к 2018 году. Основное влияние на исполнение консолидированного бюджета оказывают показатели областного бюджета.
"Особо отмечу, что на общую позитивную ситуацию определяющее влияние оказал рост поступлений от плательщиков. Поступления налога на прибыль и налогов от субъектов малого предпринимательства росли более высокими темпами, чем в целом по доходным источникам. Налог на прибыль выше уровня прошлого года на 1,7 миллиарда рублей (на 9%). Поступление налогов от субъектов малого предпринимательства с применением специальных налоговых режимов в 2019 году составило свыше 3,7 миллиарда рублей с ростом на 465 миллионов рублей (или на 14%) при одновременном увеличении доли поступлений по этой категории плательщиков в общем объеме налоговых платежей", - сказал Орлов.
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В 2019 году обеспечено повышение средней заработной платы работников в соответствии с майским указом президента 2012 года до установленных уровней средней заработной платы наемных работников в регионе, проиндексирована заработная плата прочих работников на 4,3%, также обеспечена выплата заработной платы работников с учетом повышения МРОТ с начислением на него "северных" надбавок. На указанные цели из областного бюджета направлено 3,2 миллиарда рублей.
Треть расходов областного бюджета — это перечисления в бюджеты муниципальных образований (28 миллиарда рублей). По сравнению с 2018 годом, объем всех межбюджетных трансфертов увеличился на 21%.
"Подчеркну, что на вопросы именно местного значения финансовая поддержка за счет всех источников увеличилась на 38%. В течение года были дополнительно выделены дотации на сбалансированность местных бюджетов в сумме 924 миллиона рублей (почти в три раза больше, чем в 2018 году). Существенный рост поддержки способствовал повышению бюджетной обеспеченности муниципальных образований и оздоровлению муниципальных финансов", - отметил в отчете глава региона.
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Архангельская областьИгорь ОрловЭкономика
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