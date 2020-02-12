Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%

АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Доходы бюджета . Доходы бюджета Архангельской области в 2019 году исполнены в объеме 92,3 миллиарда рублей с ростом на 17% к уровню 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на отчет губернатора Игоря Орлова о работе облправительства в рамках февральской сессии Собрания депутатов.

По словам главы области, общий объем расходов областного бюджета составил 89,5 миллиарда рублей с ростом к 2018 году на 18%. Были обеспечены финансированием все запланированные расходы.

По мнению губернатора, исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в 2019 году следует признать успешным. Всего в консолидированный бюджет за 2019 год поступило 107,9 миллиарда рублей доходов с ростом на 16% к 2018 году. Основное влияние на исполнение консолидированного бюджета оказывают показатели областного бюджета.

"Особо отмечу, что на общую позитивную ситуацию определяющее влияние оказал рост поступлений от плательщиков. Поступления налога на прибыль и налогов от субъектов малого предпринимательства росли более высокими темпами, чем в целом по доходным источникам. Налог на прибыль выше уровня прошлого года на 1,7 миллиарда рублей (на 9%). Поступление налогов от субъектов малого предпринимательства с применением специальных налоговых режимов в 2019 году составило свыше 3,7 миллиарда рублей с ростом на 465 миллионов рублей (или на 14%) при одновременном увеличении доли поступлений по этой категории плательщиков в общем объеме налоговых платежей", - сказал Орлов.

В 2019 году обеспечено повышение средней заработной платы работников в соответствии с майским указом президента 2012 года до установленных уровней средней заработной платы наемных работников в регионе, проиндексирована заработная плата прочих работников на 4,3%, также обеспечена выплата заработной платы работников с учетом повышения МРОТ с начислением на него "северных" надбавок. На указанные цели из областного бюджета направлено 3,2 миллиарда рублей.

Треть расходов областного бюджета — это перечисления в бюджеты муниципальных образований (28 миллиарда рублей). По сравнению с 2018 годом, объем всех межбюджетных трансфертов увеличился на 21%.