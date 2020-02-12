Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны

По словам российских военных, поводом обострения стали многократно зафиксированные Россией и Турцией атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям правительственных войск.

"Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск "живым щитом", сегодня страдает мирное население. Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - говорится в релизе.