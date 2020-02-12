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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T18:03+0300
https://ria.ru/20200212/1564621246.html
Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны
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РИА Новости

Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны

18:03 12.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуацию в сирийском Идлибе усугубляет завозимое из Турции оружие и боеприпасы для боевиков, заявляет в среду Минобороны России.
По словам российских военных, поводом обострения стали многократно зафиксированные Россией и Турцией атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям правительственных войск.
"Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск "живым щитом", сегодня страдает мирное население. Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - говорится в релизе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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