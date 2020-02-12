Комитет ГД отклонил поправку о поднятии допустимого возраста депутатов

Авторами поправки выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Сергей Иванов. Поправкой предлагалось установить, что депутатом Госдумы может быть избран гражданин РФ, достигший 30 лет и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство.
"Мы предлагаем с Сергеем Владимировичем возраст, с которого можно быть депутатом Государственной Думы. На сегодняшний день в Конституции записан 21 год, мы предлагаем поставить минимум 30", - пояснил Лебедев, отметив, что такое ограничение действует в отношении членов Совета Федерации.
"Понимаю, что кто-то из коллег может сказать, что мы сейчас кидаем камень в собственную фракцию. Но у нас депутат младше 30 лет всего один. Мы не расстроимся, если будет принята данная поправка. Но мы считаем, что все-таки, при всем уважении к нашей молодежи и к нашим избирателям, но в 21 год человек, попавший в депутаты Государственной Думы, а он может им стать в соответствии с Конституцией, в 21 год - это студент. И студент, который даже не получил еще высшего образования, который даже не сдал экзамены по своему предмету, будет принимать законы, по которым нашей стране жить", - сказал Лебедев.
Однако комитет голосованием принял решение поправку отклонить. Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, чтобы попасть в Госдуму, кандидату предстоит пройти выборы.
Самым молодым депутатом Госдумы в седьмом созыве является Василий Власов (ЛДПР) 1995 года рождения. Власов стал депутатом в 2016 году. В настоящее время он занимает должность первого зампреда думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.