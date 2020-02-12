Комитет ГД отклонил поправку о поднятии допустимого возраста депутатов

"Понимаю, что кто-то из коллег может сказать, что мы сейчас кидаем камень в собственную фракцию. Но у нас депутат младше 30 лет всего один. Мы не расстроимся, если будет принята данная поправка. Но мы считаем, что все-таки, при всем уважении к нашей молодежи и к нашим избирателям, но в 21 год человек, попавший в депутаты Государственной Думы, а он может им стать в соответствии с Конституцией, в 21 год - это студент. И студент, который даже не получил еще высшего образования, который даже не сдал экзамены по своему предмету, будет принимать законы, по которым нашей стране жить", - сказал Лебедев.