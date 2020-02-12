Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T18:00+0300
https://ria.ru/20200212/1564621024.html
Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198196_0:92:2982:1770_1036x0_80_0_0_4cf6688db7ed9992c98d81c46654709d.jpg
РИА Новости

Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу

18:00 12.02.2020
2736
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Турции стоило бы хорошо подумать, прежде чем обращаться к НАТО за поддержкой по ситуации вокруг сирийского Идлиба, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Учитывая, что у этой организации, по словам (президента Франции – ред.) господина Макрона, умер мозг, я думаю, что нужно дважды подумать, прежде чем туда обращаться. Но это суверенное право членов этой замечательной организации - решать, что им делать", - сказала она на брифинге в Москве.
"У меня возникает вопрос – с какой целью обращаться? Если бы у НАТО был потенциал для разрешения кризисов в этом регионе, я думаю, он давно был бы задействован. Но этого потенциала просто нет. Ну, нет этого потенциала", - подчеркнула Захарова.
В понедельник пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция ожидает от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018
17:04
Генсек НАТО: альянс стремится избежать гонки вооружений с Россией
Ранее минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
17:49Война в Сирии
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
9453263
Обсудить 3
Война в СирииМария ЗахароваИдлиб (мухафаза)НАТОТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Пора турков и коалиционные войска, которые незаконно находятся в Сирии приравнять к террористам - и действовать соответственно!
12 февраля, 18:02
НДНикита Долгушев
1000000
Рекомендуем
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Здание министерства обороны РФ
Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Минобороны ответило на заявления Турции об атаках на жителей Сирии
Турецкий военный в провинции Идлиб
Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу
Военнослужащий Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
Песков: сирийские войска действуют только против террористов
Офис ОАО Газпром
Шведский суд отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
Колонна турецкой техники входит в провинцию Идлиб. Кадры Минобороны РФ
Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Источник: мирные жители погибли при стрельбе военных из США в Сирии
Турецкий военный в провинции Идлиб
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:22СМИ: в Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
Лента новостейМолния