Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Турции стоило бы хорошо подумать, прежде чем обращаться к НАТО за поддержкой по ситуации вокруг сирийского Идлиба , считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Учитывая, что у этой организации, по словам (президента Франции – ред.) господина Макрона, умер мозг, я думаю, что нужно дважды подумать, прежде чем туда обращаться. Но это суверенное право членов этой замечательной организации - решать, что им делать", - сказала она на брифинге в Москве.

"У меня возникает вопрос – с какой целью обращаться? Если бы у НАТО был потенциал для разрешения кризисов в этом регионе, я думаю, он давно был бы задействован. Но этого потенциала просто нет. Ну, нет этого потенциала", - подчеркнула Захарова.

В понедельник пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция ожидает от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Ранее минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.