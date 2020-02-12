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Новости Подмосковья
2020-02-12T19:53+0300
https://ria.ru/20200212/1564620928.html
Около 1 млн тонн отходов Подмосковья пошло на переработку в 2019 году
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РИА Новости

Около 1 млн тонн отходов Подмосковья пошло на переработку в 2019 году

17:58 12.02.2020 (обновлено: 19:53 12.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСортировка мусора в комплексе по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск в Московской области
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов Восток в городском округе Егорьевск в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Порядка одного миллиона тонн отходов Московской области пошло на вторичную переработку в 2019 году, сообщил и.о. директора ГКУ Московской области "Дирекция по организации обращения с отходами" Владимир Мурашов.
Всего на объекты обращения с мусором в Московской области ежегодно поступает 11,3 миллиона тонн отходов, из которых около 40,71% (4,6 миллиона тонн) - из Москвы.
"В прошлом году мимо захоронения, а именно, до полигонов не доехал один миллион тонн отходов. На мой взгляд, это большая цифра для первого года", - сказал Мурашов на круглом столе в Мособлдуме, посвященном раздельному сбору мусора.
"На территории региона работает семь региональных операторов и проект по раздельным сбору мусора выполнен на 61%", - отметил Мурашов.
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Он добавил, что в планах правительства Московской области довести этот показатель до 2,3 миллионов тонн отходов в год. "К 2023 году стоит задача снижения доли захораниваемых отходов с 95% - цифры с которой мы начали реформу, до 50%", - заключил Мурашов.
Согласно данным общероссийского опроса, опубликованного в среду "Коммерсантом", Московская область лидирует среди регионов по сортировке бытовых отходов: там раздельным сбором мусора занимаются 41% респондентов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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