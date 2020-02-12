Около 1 млн тонн отходов Подмосковья пошло на переработку в 2019 году

Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск в Московской области

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Порядка одного миллиона тонн отходов . Порядка одного миллиона тонн отходов Московской области пошло на вторичную переработку в 2019 году, сообщил и.о. директора ГКУ Московской области "Дирекция по организации обращения с отходами" Владимир Мурашов.

Всего на объекты обращения с мусором в Московской области ежегодно поступает 11,3 миллиона тонн отходов, из которых около 40,71% (4,6 миллиона тонн) - из Москвы.

"В прошлом году мимо захоронения, а именно, до полигонов не доехал один миллион тонн отходов. На мой взгляд, это большая цифра для первого года", - сказал Мурашов на круглом столе в Мособлдуме, посвященном раздельному сбору мусора.

"На территории региона работает семь региональных операторов и проект по раздельным сбору мусора выполнен на 61%", - отметил Мурашов.

Он добавил, что в планах правительства Московской области довести этот показатель до 2,3 миллионов тонн отходов в год. "К 2023 году стоит задача снижения доли захораниваемых отходов с 95% - цифры с которой мы начали реформу, до 50%", - заключил Мурашов.