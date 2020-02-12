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Захарова надеется, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ
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РИА Новости

Захарова надеется, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ

17:57 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ.
Выступая в ходе еженедельного брифинга, она напомнила, что с некоторых пор "на украинском медиарынке не смогут работать компании, собственниками или бенефициарами которых являются граждане или налоговые резиденты России".
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"Ретрансляция сигналов с российской территории не допускается", - добавила она.
"Не церемонится официальный Киев и с неугодными режиму национальными СМИ", - сказала Захарова.
"На прошлой неделе служба безопасности Украины отметилась обысками в офисе телеканала "1+1", заявив при этом, что уголовное производство никоим образом не является давлением на СМИ или притеснением свободы слова", - напомнила она.
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При этом официальный представитель МИД России задалась вопросом, "где профильные международные структуры, где все те, кто с лупой отслеживает ситуацию в сфере прав и свобод СМИ?". Она напомнила о реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, о реакции украинских НПО. "Проблема только в одном, что это такая, точечная, легкая реакция, а должно быть так, как они умеют..." - сказала она.
Захарова заключила, что "мы рассчитываем, что киевские власти прислушаются ко мнению международного сообщества, еще раз перечитают те обязательства, под которыми стоят подписи непосредственно киевских властей, прекратят произвол в отношении СМИ ...".
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Арлем ДезирМария ЗахароваРоссияУкраинаВ мире
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