МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ.

Выступая в ходе еженедельного брифинга, она напомнила, что с некоторых пор "на украинском медиарынке не смогут работать компании, собственниками или бенефициарами которых являются граждане или налоговые резиденты России".

"Ретрансляция сигналов с российской территории не допускается", - добавила она.

"Не церемонится официальный Киев и с неугодными режиму национальными СМИ", - сказала Захарова.

"На прошлой неделе служба безопасности Украины отметилась обысками в офисе телеканала "1+1", заявив при этом, что уголовное производство никоим образом не является давлением на СМИ или притеснением свободы слова", - напомнила она.

При этом официальный представитель МИД России задалась вопросом, "где профильные международные структуры, где все те, кто с лупой отслеживает ситуацию в сфере прав и свобод СМИ?". Она напомнила о реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира , о реакции украинских НПО. "Проблема только в одном, что это такая, точечная, легкая реакция, а должно быть так, как они умеют..." - сказала она.