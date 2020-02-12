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Российские рыбаки не ощутили падения спроса в Китае из-за коронавируса
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РИА Новости

Российские рыбаки не ощутили падения спроса в Китае из-за коронавируса

17:54 12.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРыбная продукция
Рыбная продукция
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Российские рыбаки пока не почувствовали существенного снижения спроса со стороны Китая из-за ситуации с коронавирусом, однако последствия можно будет оценить черед один – два месяца, сообщил журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Рыбаки, конечно, ощутят на себе (последствия коронавируса в Китае), хотя пока такого серьезного ущерба еще никто не почувствовал. Традиционно китайский новый год - это был спад – все поставщики закупались до китайского нового года… Последствия могут быть оценены через месяц – два", - сказал Соколов.
Он добавил, что отказов от договоров поставок пока нет, однако и новые договоры пока не заключаются.
По его мнению, ситуация в Китае может открыть для российской продукции новые рынки. "Китай был всемирной перерабатывающей фабрикой не только по рыбе и был заинтересован, чтобы ему поставляли сырье. Закрытие этой перерабатывающей фабрики означает, что и Европа, и другие рынки, которые получали уже переработку из Китая, будут искать, где им взять переработанную продукцию в других местах. Поэтому мы считаем, для наших рыбаков это будет шанс попасть на рынки с продукцией высокой степени переработки", - отметил Соколов.
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Распространение нового коронавирусаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)КитайРоссияЭкономика
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