Российские рыбаки не ощутили падения спроса в Китае из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Российские рыбаки пока не почувствовали существенного снижения спроса со стороны Российские рыбаки пока не почувствовали существенного снижения спроса со стороны Китая из-за ситуации с коронавирусом , однако последствия можно будет оценить черед один – два месяца, сообщил журналистам заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Рыбаки, конечно, ощутят на себе (последствия коронавируса в Китае), хотя пока такого серьезного ущерба еще никто не почувствовал. Традиционно китайский новый год - это был спад – все поставщики закупались до китайского нового года… Последствия могут быть оценены через месяц – два", - сказал Соколов.

Он добавил, что отказов от договоров поставок пока нет, однако и новые договоры пока не заключаются.

По его мнению, ситуация в Китае может открыть для российской продукции новые рынки. "Китай был всемирной перерабатывающей фабрикой не только по рыбе и был заинтересован, чтобы ему поставляли сырье. Закрытие этой перерабатывающей фабрики означает, что и Европа, и другие рынки, которые получали уже переработку из Китая, будут искать, где им взять переработанную продукцию в других местах. Поэтому мы считаем, для наших рыбаков это будет шанс попасть на рынки с продукцией высокой степени переработки", - отметил Соколов.