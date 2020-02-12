В МИД заявили о проработке участия России в конференции по Ливии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вопрос участия России и уровня участия во встрече комитета по Ливии 16 февраля в Мюнхене прорабатывается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье, 16 февраля, по приглашению министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Гассана Саламе, в Мюнхене пройдет первая очередная встреча международного комитета по Ливии. Организовать этот комитет было решено на международной конференции по Ливии 19 января.
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"Нам известно об этом германском предложении. На данном этапе участие российской стороны и уровень участия прорабатываются", - сказала Захарова на брифинге.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.