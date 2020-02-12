В МИД заявили о проработке участия России в конференции по Ливии

"Нам известно об этом германском предложении. На данном этапе участие российской стороны и уровень участия прорабатываются", - сказала Захарова на брифинге.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.