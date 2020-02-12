Уральский блогер Устинов получил травму в СИЗО при бытовом конфликте

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уральский блогер Александр Устинов получил травму во время бытового конфликта с сокамерником в СИЗО Москвы, ему оказана помощь, от госпитализации он отказался, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
"В СИЗО-5 Москвы между обвиняемым А. Устиновым и одним из его сокамерников произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого вышеуказанный арестованный получил травму и был незамедлительно направлен в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что Устинов находится под постоянным наблюдением врачей, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, от дальнейшей госпитализации он отказался.
Автор Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП губернатора" Устинов был ранее арестован по обвинению в мошенничестве, вымогательстве, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, клевете.
В конце ноября 2018 года ряд местных СМИ сообщил о задержании Устинова в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По информации СМИ, автора Telegram-канала задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД.
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Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением о задержании Устинова, который якобы подозревается в вымогательстве денег у руководства предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на отказ от публикации порочащей информации.
По данным предприятия, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях.