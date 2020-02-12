Уральский блогер Устинов получил травму в СИЗО при бытовом конфликте

"В СИЗО-5 Москвы между обвиняемым А. Устиновым и одним из его сокамерников произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого вышеуказанный арестованный получил травму и был незамедлительно направлен в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что Устинов находится под постоянным наблюдением врачей, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, от дальнейшей госпитализации он отказался.