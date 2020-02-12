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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T18:01+0300
https://ria.ru/20200212/1564620632.html
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
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РИА Новости

Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе

17:49 12.02.2020 (обновлено: 18:01 12.02.2020)
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© Михаил ВоскресенРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
© Михаил Воскресен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заявления Турции о якобы нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности, заявили в Минобороны РФ.
"Заявления турецких представителей о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений", - говорится в сообщении.
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