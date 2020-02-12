Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе

"Заявления турецких представителей о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений", - говорится в сообщении.