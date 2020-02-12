"Заявления турецких представителей о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений", - говорится в сообщении.
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
17:49 12.02.2020 (обновлено: 18:01 12.02.2020)
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© Михаил ВоскресенРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
© Михаил Воскресен