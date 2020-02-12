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Сенат Италии проголосовал за привлечение к суду экс-главы МВД Сальвини
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РИА Новости

Сенат Италии проголосовал за привлечение к суду экс-главы МВД Сальвини

17:49 12.02.2020
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© AP Photo / Luca BrunoЛидер итальянской партии "Лига Севера", депутат Европарламента Маттео Сальвини
Лидер итальянской партии Лига Севера, депутат Европарламента Маттео Сальвини
© AP Photo / Luca Bruno
РИМ, 12 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Сенат (верхняя палата парламента) Италии в среду проголосовал за привлечение к суду бывшего вице-премьера и экс-главы МВД Маттео Сальвини по обвинению в превышении полномочий и незаконном лишении свободы мигрантов с судна Gregoretti.
Специальный трибунал итальянского города Катания считает лидера партии "Лига" ответственным за незаконное лишение свободы свыше 130 мигрантов в конце июля. Сальвини, занимавший в то время пост главы МВД и вице-премьера, отказался разрешать высадку мигрантов с корабля итальянской береговой охраны Gregoretti, пока готовность принять нелегалов не выразили ряд европейских стран и Итальянская епископская конференция. На борту корабля мигранты пробыли почти неделю.
Орган, который занимается рассмотрением преступлений, инкриминируемым членам итальянского правительства, полагает, что Сальвини мог превысить свои полномочия. Сам политик утверждает, что решения по мигрантам с Gregoretti принимались им совместно с руководством совета министров Италии и министерством транспорта страны.
В конце января джунта (специальная комиссия) сената итальянского парламента проголосовала за возможность привлечения Сальвини к следствию и суду. Примечательно, что тогда накануне голосования лидер партии "Лига" сам выразил желание подвергнуться процессу и попросил своих однопартийцев проголосовать в пользу снятия иммунитета.
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11 сентября 2019, 14:55
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В среду сенаторы из "Лиги" покинули здание дворца Мадама перед голосованием. Таким образом, в защиту Сальвини проголосовали его соратники по коалиции правоцентристских партий: "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Их голосов оказалось недостаточно для того, чтобы перевесить представителей правящей коалиции, основу которой составляют "Движение 5 звезд" и Демократическая партия.
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Маттео СальвиниИталияВ мире
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