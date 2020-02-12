Грызлов заявил о снижении интенсивности обстрелов в Донбассе

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Интенсивность обстрелов с начала года в Донбассе снизилась, но в последние дни ситуация вновь достигала опасного накала при обстреле украинскими силовиками района Золотого-5, заявил представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Встреча контактной группы по Донбассу прошла в среду в Минске.
"В центре внимания контактной группы вновь были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил. Контактная группа констатировала, что число обстрелов с начала года в целом снизилось. Однако в последние несколько дней на линии соприкосновения ситуация вновь достигала опасного накала, как, например, при обстреле со стороны ВСУ 7 февраля в районе Золотого-5", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, российская делегация вновь обратила внимание на недопустимость попыток ревизии Комплекса мер по реализации минских соглашений. "Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии минских договоренностей – опасный и тупиковый путь", - отметил Грызлов.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения