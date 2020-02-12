Грызлов заявил о снижении интенсивности обстрелов в Донбассе

"В центре внимания контактной группы вновь были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил. Контактная группа констатировала, что число обстрелов с начала года в целом снизилось. Однако в последние несколько дней на линии соприкосновения ситуация вновь достигала опасного накала, как, например, при обстреле со стороны ВСУ 7 февраля в районе Золотого-5", - сказал Грызлов журналистам.