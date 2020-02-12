Группа Aerosmith выступит в Москве в честь своего пятидесятилетия

Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рок-группа Aerosmith даст концерт в Москве на сцене ВТБ-Арены 30 июля, сообщает организатор мероприятия.

Выступление включено в масштабный европейский тур коллектива.

“Мы собираемся концертами отпраздновать наше 50-летие. Это ни в коем случае не прощальный тур. Может быть, группа просуществует до 75 лет – посмотрим!” — заявил гитарист Джо Перри в одном из интервью.

Всего во всем мире было продано 150 миллионов пластинок группы. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith – первая среди американских групп. У команды – четыре премии "Грэмми", шесть Billboard Awards и 12 MTV Awards.

В 2001 году Aerosmith включили в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 самых великих музыкантов всех времён.