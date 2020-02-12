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2020-02-12T19:27+0300
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Группа Aerosmith выступит в Москве в честь своего пятидесятилетия
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РИА Новости

Группа Aerosmith выступит в Москве в честь своего пятидесятилетия

19:27 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер (слева) и гитарист Джо Перри во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рок-группа Aerosmith даст концерт в Москве на сцене ВТБ-Арены 30 июля, сообщает организатор мероприятия.
Выступление включено в масштабный европейский тур коллектива.
“Мы собираемся концертами отпраздновать наше 50-летие. Это ни в коем случае не прощальный тур. Может быть, группа просуществует до 75 лет – посмотрим!” — заявил гитарист Джо Перри в одном из интервью.
Всего во всем мире было продано 150 миллионов пластинок группы. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith – первая среди американских групп. У команды – четыре премии "Грэмми", шесть Billboard Awards и 12 MTV Awards.
В 2001 году Aerosmith включили в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 самых великих музыкантов всех времён.
Последнее живое выступление команды состоялось на церемонии вручения "Грэмми" 2020 года.
Билли Айлиш
9 января, 18:24Культура
На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith
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