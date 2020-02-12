ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде

ИРКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после появления в интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Служебная проверка будет проведена после появления в интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Заур Дадаев , сидят за праздничным столом, предположительно, в исправительной колонии №3, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова.

На снимках мужчины сидят за столом с шашлыками, соками, фруктами. Они были опубликованы в соцсетях в июле 2018 года.

"По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что по законодательству осужденные, кроме столовой, имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. С разрешения администрации они могут отмечать там праздник или день рождения.