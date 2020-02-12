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ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова
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РИА Новости

ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова

17:40 12.02.2020
19390
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде
Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Служебная проверка будет проведена после появления в интернете фотографий, на которых осужденные, и среди них убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, сидят за праздничным столом, предположительно, в исправительной колонии №3, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова.
На снимках мужчины сидят за столом с шашлыками, соками, фруктами. Они были опубликованы в соцсетях в июле 2018 года.
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"По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что по законодательству осужденные, кроме столовой, имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. С разрешения администрации они могут отмечать там праздник или день рождения.
Дадаев был осужден на 20 лет лишения свободы за убийство Немцова. В сентябре 2018 года он, как злостный нарушитель режима, был на год переведен из колонии №3 в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска. В декабре 2019 года Куйбышевский районный суд Иркутска постановил перевести Дадаева в тюрьму, 12 февраля в Иркутский областной суд поступила апелляционная жалоба на это решение.
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Заур Дадаев (подозреваемый в убийстве Немцова)Убийство Бориса НемцоваБорис НемцовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
ФСИН проведет проверку для выяснения того, чего не хватало на этом столе.
12 февраля, 20:45
Zwezda-notsch СССР
1430000
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