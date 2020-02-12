У 72-летнего жителя Ингушетии изъяли более 700 патронов и детонаторы

НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Малгобекском районе Ингушетии обнаружили в доме 72-летнего местного жителя более 700 патронов, а также пять детонаторов, сообщает региональное МВД.
"В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела при проведении обыска в одном из домовладений на улице Калинина в Малгобеке, в котором проживает 72-летний мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 700 патронов, шесть магазинов и пять детонаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Ингушетии. По данному факту проводится проверка.
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