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У 72-летнего жителя Ингушетии изъяли более 700 патронов и детонаторы
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РИА Новости

У 72-летнего жителя Ингушетии изъяли более 700 патронов и детонаторы

17:40 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Малгобекском районе Ингушетии обнаружили в доме 72-летнего местного жителя более 700 патронов, а также пять детонаторов, сообщает региональное МВД.
"В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела при проведении обыска в одном из домовладений на улице Калинина в Малгобеке, в котором проживает 72-летний мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 700 патронов, шесть магазинов и пять детонаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Ингушетии. По данному факту проводится проверка.
Полиция
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