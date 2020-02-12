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В Госдуме подтвердили, что рассмотрят вопрос о назначении Гордеева
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РИА Новости

В Госдуме подтвердили, что рассмотрят вопрос о назначении Гордеева

17:37 12.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлексей Гордеев
Алексей Гордеев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Государственная дума на заседании в четверг 13 февраля рассмотрит вопрос об утверждении вице-спикером бывшего вице-премьера Алексея Гордеева, сообщил журналистам первый вице-спикер Думы Александр Жуков.
Ранее ЦИК передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов говорил, что Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы. Информированный источник сказал РИА Новости, что Госдума планирует утвердить Гордеева вице-спикером ГД на пленарном заседании в четверг. В среду Гордеев пришел на заседание Совета Думы.
"На Совете определились с повесткой на завтра. Завтра будет Государственной думе представлен новый депутат, вы его знаете, речь идет о Гордееве Алексее Васильевиче. Есть проект постановления об избрании его заместителем председателя Государственной думы, завтра он будет рассмотрен", - сказал Жуков журналистам по итогам заседания Совета Думы.
Совет Государственной Думы - коллегиальный орган, который создается для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов деятельности палаты.
Депутат фракции Единая Россия, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Геннадий Кулик
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