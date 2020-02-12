В Госдуме подтвердили, что рассмотрят вопрос о назначении Гордеева

Ранее ЦИК передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов говорил, что Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы. Информированный источник сказал РИА Новости, что Госдума планирует утвердить Гордеева вице-спикером ГД на пленарном заседании в четверг. В среду Гордеев пришел на заседание Совета Думы.

"На Совете определились с повесткой на завтра. Завтра будет Государственной думе представлен новый депутат, вы его знаете, речь идет о Гордееве Алексее Васильевиче. Есть проект постановления об избрании его заместителем председателя Государственной думы, завтра он будет рассмотрен", - сказал Жуков журналистам по итогам заседания Совета Думы.