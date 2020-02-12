Приговор генералу СК Дрыманову огласят 18 марта

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мосгорсуд назначил на следующий вторник, 18 марта, оглашение приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову, сообщил РИА Новости в среду адвокат Андрей Гривцов.
По данным следствия, Дрыманов вместе с двумя другими офицерами СК РФ получил от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец).
"Оглашение приговора назначено на 12 утра 18 марта",- сказал Гривцов.
Второй вменяемый Дрыманову эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. Виновным себя генерал не считает.
Прокурор запросил для генерала 16 лет колонии строгого режима и штраф в 196 миллионов рублей.
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