Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сирийские военные наносят удары по террористам, а не по гражданским лицам, заявил пресс-секретарь президента Сирийские военные наносят удары по террористам, а не по гражданским лицам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Так в Кремле отреагировали на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана , который обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Он пригрозил атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

Хроническое нарушение обязательств

В МИД России отметили, что причина обострения обстановки в сирийской провинции – постоянное невыполнение Турцией предыдущих договоренностей.

В частности, речь идет о нарушении обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии и в Ливию.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной достигнутым ранее договоренностям и настроена на продолжение совместной работы.

"Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий", - отметила она.

Обвинения в адрес Эрдогана

В свою очередь, в МИД Сирии заявили, что угрозы Эрдогана атаковать правительственные войска исходят от "оторванного от реальности человека".

Дипломаты выразили мнение, что президент Турции "поддерживает, вооружает и тренирует" террористов и выступает с "пустыми заявлениями".

"Сирия намерена выполнять свой национальный долг… по борьбе с террористическими группировками на всей территории страны", - отметили в ведомстве.