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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T19:59+0300
https://ria.ru/20200212/1564619956.html
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии
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РИА Новости

Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии

17:35 12.02.2020 (обновлено: 19:59 12.02.2020)
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкий военный в провинции Идлиб
Турецкий военный в провинции Идлиб
© REUTERS / Khalil Ashawi
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сирийские военные наносят удары по террористам, а не по гражданским лицам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так в Кремле отреагировали на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Он пригрозил атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях освобожденного от боевиков сирийского города Мааррат-эн-Нууман
16:28Сказано в эфире
"Односторонняя позиция". Эксперт об ультиматуме Эрдогана по ИдлибуВ Кремле ответили на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин подчеркнул, что именно Анкара нарушает ранее достигнутые договоренности.

Хроническое нарушение обязательств

В МИД России отметили, что причина обострения обстановки в сирийской провинции – постоянное невыполнение Турцией предыдущих договоренностей.
В частности, речь идет о нарушении обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии и в Ливию.
При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной достигнутым ранее договоренностям и настроена на продолжение совместной работы.
"Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий", - отметила она.

Обвинения в адрес Эрдогана

В свою очередь, в МИД Сирии заявили, что угрозы Эрдогана атаковать правительственные войска исходят от "оторванного от реальности человека".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
13:06Война в Сирии
Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными
Дипломаты выразили мнение, что президент Турции "поддерживает, вооружает и тренирует" террористов и выступает с "пустыми заявлениями".
"Сирия намерена выполнять свой национальный долг… по борьбе с террористическими группировками на всей территории страны", - отметили в ведомстве.
Дипломаты подчеркнули, что "турецкое военное присутствие на сирийской земле является незаконным".
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Война в СирииТурцияСирияРоссия
Популярные комментарии
Риторика начинает напоминать ту, которая предшествовала "ножу в спину", который Кремль получил от турецких партнеров. Тогда турки также неоднократно предупреждали, после чего сбили российский самолет. Сегодня Эрдоган тоже прямо заявил о том, что Турция будет сбивать все летательные аппараты над идлибской зоной. Вчера, кстати, был сбит сирийский вертолет. Вполне возможно, что это последнее предупреждение перед более решительными действиями турок. Особенно опасаться им не приходится - ответ от Кремля в случае новой потери самолета будет предельно асимметричным - снова запретят помидоры или что-то в этом роде. Полгода будут рассказывать плохое про Эрдогана, потом опять будет крепкая дружба.
12 февраля, 18:09
Анатолий Несмиян
2800002
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