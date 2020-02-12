Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T17:51+0300
https://ria.ru/20200212/1564619868.html
МИД отверг обвинения Турции в атаках на мирных жителей в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_063e1bf3ed9d5836cc9fe1e1d2433f45.jpg
РИА Новости

МИД отверг обвинения Турции в атаках на мирных жителей в Сирии

17:51 12.02.2020
312
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская сторона отвергает обвинения Турции в якобы атаках российской стороны на мирных жителей в Сирии.
В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения турецкой стороны в адрес России в нападении на мирных жителей в Идлибе, указала, что "мы не принимаем эти обвинения".
"Мы излагаем свою позицию, мы не оспариваем то, что по целому ряду вопросов, в частности, этому, у нас есть разночтения с Турцией, именно для этого наши эксперты буквально недавно вернулись из Турции, где встречались с турецкой стороной, и в ближайшее время будет, я думаю, что объявлено, либо состоятся контакты опять же с турецкими коллегами для прояснения и детализации всех сложных, трудных вопросов, которые у нас есть на повестке", - сказала Захарова.
Турецкая военная техника на сирийско-турецкой границ в Идлиб, Сирия
17:12Война в Сирии
Россия надеется на проведение новых консультаций с Турцией по Идлибу
1450012
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
Депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева
Депутат Рады оконфузилась из-за бабушки
Здание министерства обороны РФ
Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Минобороны ответило на заявления Турции об атаках на жителей Сирии
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния