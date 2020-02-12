МИД отверг обвинения Турции в атаках на мирных жителей в Сирии

"Мы излагаем свою позицию, мы не оспариваем то, что по целому ряду вопросов, в частности, этому, у нас есть разночтения с Турцией, именно для этого наши эксперты буквально недавно вернулись из Турции, где встречались с турецкой стороной, и в ближайшее время будет, я думаю, что объявлено, либо состоятся контакты опять же с турецкими коллегами для прояснения и детализации всех сложных, трудных вопросов, которые у нас есть на повестке", - сказала Захарова.