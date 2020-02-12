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Геологи рассказали об истории "скрытого" подводного континента
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РИА Новости

Геологи рассказали об истории "скрытого" подводного континента

17:32 12.02.2020 (обновлено: 18:23 12.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Christopher Frahm / Tongariro-National-Park-21Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии
Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии
CC BY-SA 2.0 / Christopher Frahm / Tongariro-National-Park-21
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые предоставили аргументы в пользу гипотезы о том, что острова Новой Зеландии и Новой Каледонии могут считаться отдельным континентом. Об этом сообщает портал Live Science.
На Земле семь континентов — Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. В 2017 году группа геологов, куда вошли Руперт Сазерленд, Те Херенга Вака-Виктория и Джеральд Дикенс, начала исследование континентальной коры в районе восточного побережья Австралии. Изучение образцов геологических структур заняло более трех лет, однако уже тогда ученые предположили, что Зеландия может быть отдельным континентом, который почти полностью находится под водой.
Исследователи считают, что этот континент подвергся масштабным потрясениям при рождении Тихоокеанского огненного кольца — цепи вулканов, тянущейся от Камчатки через Курильские, Японские, Филиппинские острова, Новую Гвинею, Соломоновы острова и Новую Зеландию до Антарктиды.
Примерно 35-50 миллионов лет назад в западной части Тихого океана начался процесс континентального столкновения, при котором одни части Зеландии приподнялись из воды на три километра, а другие погрузились в океан на такую же глубину. По словам геофизика Руперта Сазерленда, эти изменения совпали по времени с образованием подводных вулканов и деформацией горных пород в этой же части Тихого океана.
Исследователи предположили, что континент Зеландия может снова приподняться над водой, однако этот процесс может занять более миллиона лет.
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ЕвразияЗемля - РИА НаукаЮжная АмерикаАфрикаАвстралияАнтарктидаСеверная Америка
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