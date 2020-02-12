Геологи рассказали об истории "скрытого" подводного континента

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые предоставили аргументы в пользу гипотезы о том, что острова Новой Зеландии и Новой Каледонии могут считаться отдельным континентом. Об этом сообщает портал Ученые предоставили аргументы в пользу гипотезы о том, что острова Новой Зеландии и Новой Каледонии могут считаться отдельным континентом. Об этом сообщает портал Live Science

На Земле семь континентов — Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. В 2017 году группа геологов, куда вошли Руперт Сазерленд, Те Херенга Вака-Виктория и Джеральд Дикенс, начала исследование континентальной коры в районе восточного побережья Австралии. Изучение образцов геологических структур заняло более трех лет, однако уже тогда ученые предположили, что Зеландия может быть отдельным континентом, который почти полностью находится под водой.

The lost continent of Zealandia hides clues to the Ring of Fire's birth https://t.co/BTeCYb3XMu pic.twitter.com/llfarQ2JlI — Live Science (@LiveScience) February 11, 2020

Исследователи считают, что этот континент подвергся масштабным потрясениям при рождении Тихоокеанского огненного кольца — цепи вулканов, тянущейся от Камчатки через Курильские, Японские, Филиппинские острова, Новую Гвинею, Соломоновы острова и Новую Зеландию до Антарктиды.

Примерно 35-50 миллионов лет назад в западной части Тихого океана начался процесс континентального столкновения, при котором одни части Зеландии приподнялись из воды на три километра, а другие погрузились в океан на такую же глубину. По словам геофизика Руперта Сазерленда, эти изменения совпали по времени с образованием подводных вулканов и деформацией горных пород в этой же части Тихого океана.