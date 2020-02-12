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Медиавойны
2020-02-12T17:29+0300
https://ria.ru/20200212/1564619672.html
Глава МВД Эстонии выступил против вещания ряда российских каналов
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РИА Новости

Глава МВД Эстонии выступил против вещания ряда российских каналов

17:29 12.02.2020
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CC BY 2.0 / Arvamusfestival/ Johan - Paul Hion / "Pealtnägija" versus presidendikandidaadidМинистр внутренних дел Эстонии Март Хельме
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме
CC BY 2.0 / Arvamusfestival/ Johan - Paul Hion / "Pealtnägija" versus presidendikandidaadid
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме выступил против трансляции в стране ряда российских телеканалов.
"Мы (члены EKRE - ред.) неоднократно выражали мнение, что те российские информационные каналы, которые действуют в странах Балтии, могли бы быть в Эстонии закрыты - так, как это сделали некоторые наши южные соседи", - сказал в среду Хельме, отвечая на вопросы депутатов во время парламентского информационного часа.
Хельме прокомментировал ситуацию с закупкой Таллином передач у Первого Балтийского канала (ПБК), отметив, что МВД не может вмешиваться в отношения местных самоуправлений со СМИ. ПБК был создан в Латвии для трансляции в странах Балтии российского "Первого канала", а также местных новостных и дискуссионных передач на русском языке.
"Я не вижу возможности у министерства внутренних дел вмешиваться в их бюджетную политику и их отношения со СМИ. Особенно учитывая то, что в Эстонии свобода слова. Но в принципе наша партия поддерживает мнение о том, что деятельность этих каналов на территории Эстонской республики должна быть ограничена или даже запрещена",- заявил Хельме.
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Служба госбезопасности Латвии ранее провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju Alianse, совладельца и председателя правления которого Олега Солодова подозревают в нарушении международных антироссийских санкций. Как заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, ситуация с обысками в офисе латвийской компании не улучшает и без того подпорченную репутацию Латвии, где нередко нарушается право людей на получение информации.
В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты "MK Латвия" и "MK Эстония" и их интернет-версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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