Глава МВД Эстонии выступил против вещания ряда российских каналов

ХЕЛЬСИНКИ, 12 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме выступил против трансляции в стране ряда российских телеканалов.

"Мы (члены EKRE - ред.) неоднократно выражали мнение, что те российские информационные каналы, которые действуют в странах Балтии, могли бы быть в Эстонии закрыты - так, как это сделали некоторые наши южные соседи", - сказал в среду Хельме, отвечая на вопросы депутатов во время парламентского информационного часа.

Хельме прокомментировал ситуацию с закупкой Таллином передач у Первого Балтийского канала (ПБК), отметив, что МВД не может вмешиваться в отношения местных самоуправлений со СМИ. ПБК был создан в Латвии для трансляции в странах Балтии российского "Первого канала" , а также местных новостных и дискуссионных передач на русском языке.

"Я не вижу возможности у министерства внутренних дел вмешиваться в их бюджетную политику и их отношения со СМИ. Особенно учитывая то, что в Эстонии свобода слова. Но в принципе наша партия поддерживает мнение о том, что деятельность этих каналов на территории Эстонской республики должна быть ограничена или даже запрещена",- заявил Хельме.

Служба госбезопасности Латвии ранее провела оперативные действия в помещениях предприятия Baltijas Mediju Alianse, совладельца и председателя правления которого Олега Солодова подозревают в нарушении международных антироссийских санкций. Как заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, ситуация с обысками в офисе латвийской компании не улучшает и без того подпорченную репутацию Латвии, где нередко нарушается право людей на получение информации.

В Baltijas Mediju Alianse входит "Первый балтийский канал", который ретранслирует программы Первого канала России, рекламное агентство "Первый балтийский музыкальный канал", рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телевизионных каналов Tem LV и издательский дом Print Media, а также газеты "MK Латвия" и "MK Эстония" и их интернет-версии. Всего Baltijas Mediju Alianse включает 25 телевизионных каналов в Балтии. Предприятие производит местные телевизионные новости для Латвии и Эстонии.