Польша ведет позорную войну с советскими памятниками, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве считают позорной войну, которую власти В Москве считают позорной войну, которую власти Польши ведут в отношении памятников советским воинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Польша совершила очередной акт государственного вандализма. Он направлен на уничтожение советского мемориального наследия на территории страны. Седьмого февраля в городе Лешно Великопольского воеводства по решению властей приступили к ликвидации памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов", - сказала она на брифинге в Москве.

"В Польше продолжают позорную войну с советскими памятниками, старательно увеличивая и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям", - подчеркнула Захарова, добавив, что "польские власти выходят за границы поведения цивилизованных государств".

Монумент в Лешно на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!". По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске. Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.

За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.