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Польша ведет позорную войну с советскими памятниками, заявила Захарова
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РИА Новости

Польша ведет позорную войну с советскими памятниками, заявила Захарова

17:28 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве считают позорной войну, которую власти Польши ведут в отношении памятников советским воинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Польша совершила очередной акт государственного вандализма. Он направлен на уничтожение советского мемориального наследия на территории страны. Седьмого февраля в городе Лешно Великопольского воеводства по решению властей приступили к ликвидации памятника, установленного в 1946 году в честь погибших за освобождение этого города советских воинов", - сказала она на брифинге в Москве.
"В Польше продолжают позорную войну с советскими памятниками, старательно увеличивая и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям", - подчеркнула Захарова, добавив, что "польские власти выходят за границы поведения цивилизованных государств".
Монумент в Лешно на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!". По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске. Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.
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За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаРоссияВ мире
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