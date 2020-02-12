Прокуратура возбудила дело из-за аварии на теплотрассе в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело из-за аварии на теплотрассе в Прокуратура возбудила административное дело из-за аварии на теплотрассе в Воронеже , которая оставила без отопления 12 тысяч жителей и два детских сада в микрорайоне ВАИ, сообщает в среду надзорное ведомство региона.

Информация об аварии на котельной воронежского авиазавода (ВАСО) на улице Циолковского микрорайона ВАИ Воронежа поступила около 5.50 мск вторника. В зону отключения попали 29 многоквартирных домов разной этажности с населением порядка 12 тысяч человек, а также два детских сада. По данным экстренных служб, работы по устранению аварии завершили около 22.00 мск, после чего осталось заполнить систему и включить котельную.

По информации мэрии, горячей воды в попавших в зону аварии домах пока нет, батареи холодные. Как отмечает прокуратура, теплоснабжающей организацией были превышены нормативные сроки устранения аварии и предельное допустимое время перерыва поставки коммунальных ресурсов потребителям.

"Прокуратура возбудила в отношении ПАО "ВАСО", как юридического лица, дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ - за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 тысячи рублей для должностных лиц, для юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Кроме того, руководителю прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.