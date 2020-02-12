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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-12T17:25+0300
https://ria.ru/20200212/1564619392.html
УСТЭК завершила строительство теплотрассы в заречной части Тюмени
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РИА Новости

УСТЭК завершила строительство теплотрассы в заречной части Тюмени

17:25 12.02.2020
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CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) в рамках реализации инвестпрограммы завершила строительство новой теплотрассы в заречной части Тюмени, говорится в сообщении компании.
"В рамках реализации инвестиционной программы "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" завершила строительство тепловой сети в створе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте. Участок трубопровода свяжет новый район с городской системой теплоснабжения", - отмечает компания.
Новая тепловая сеть протяженностью 920 метров в двухтрубном исчислении рассчитана на общую тепловую нагрузку 88,5 Гкал/час. Как отмечает компания, трубы диаметром 530 миллиметров в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля обеспечат жителей бесперебойным теплоснабжением и горячим водоснабжением.
УСТЭК является совместным предприятием "Корпорации СТС" и "Фортума". Компания имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в Тюмени. УСТЭК специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии.
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