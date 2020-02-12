УСТЭК завершила строительство теплотрассы в заречной части Тюмени

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) в рамках реализации инвестпрограммы завершила строительство новой теплотрассы в заречной части Тюмени, говорится в сообщении компании.
"В рамках реализации инвестиционной программы "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" завершила строительство тепловой сети в створе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте. Участок трубопровода свяжет новый район с городской системой теплоснабжения", - отмечает компания.
Новая тепловая сеть протяженностью 920 метров в двухтрубном исчислении рассчитана на общую тепловую нагрузку 88,5 Гкал/час. Как отмечает компания, трубы диаметром 530 миллиметров в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля обеспечат жителей бесперебойным теплоснабжением и горячим водоснабжением.
УСТЭК является совместным предприятием "Корпорации СТС" и "Фортума". Компания имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в Тюмени. УСТЭК специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии.