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Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
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РИА Новости

Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино

20:45 12.02.2020
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Современные отечественные фильмы, вышедшие на экраны в последние три-пять лет, нравятся 56% россиян, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".
Так, более половины опрошенных (56%) ответили, что им нравятся современные российские ленты, 33% придерживаются обратной точки зрения, 11% затруднились ответить. Тех, кому нравятся отечественные картины последних лет, привлекают интересные сюжеты (9%), актуальность и жизненность (8%), актерский состав (6%).
При этом за последние три-пять лет гражданам больше всего понравились и запомнились "Т-34" (8%), "Холоп" (7%), "Движение вверх" (6%).
Выяснилось, что половина россиян (51%) никогда или почти никогда не ходят в кинотеатры, 19% ходят примерно раз в полгода, примерно раз в месяц - 13%, раз в два-три месяца - 8%. Те, кто посещает кинотеатры, чаще всего смотрят зарубежные фильмы (17%), российские ленты предпочитают 16%, а 14% выбирают одинаково часто и те, и другие.
Почти половина россиян (48%) считают, что отечественные картины не хуже и не лучше зарубежных, 27% - что они лучше зарубежных, 17% - что российское кино хуже иностранного. Кроме того, 67% граждан положительно относятся к идее введения квот (не менее 20% фильмов в крупнейших сетях кинотеатров должны быть российскими), 17% оценивают это отрицательно, 16% затруднились ответить.
Опрос проводился 2 февраля в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.
Кадр из фильма Холоп
3 февраля, 23:20Культура
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории
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КультураКино и сериалыНовости культурыФонд "Общественное мнение"
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