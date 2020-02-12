В Пензе самолет благополучно сел после попадания птицы в двигатель

"Вчера, 11 февраля, в 18.55 мск при выполнении посадки воздушного судна рейса 1195 Домодедово-Пенза авиакомпании S7 на высоте примерно 15-20 метров допущено попадание в турбину левого двигателя птицы, предположительно, из семейства совиных. Произошедшее повлекло механическое повреждение деталей - лопаток турбины левого двигателя. Посадка самолета прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту самолета находилось 62 пассажира.
"На место происшествия выезжал заместитель Пензенского транспортного прокурора, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - добавили в ведомстве.
По данным онлайн-табло на сайте S7, рейс 1195 выполнял Embraer ERJ-170, время полета составило 1 час 32 минуты (по плану - 1 час 30 минут).