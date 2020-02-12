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https://ria.ru/20200212/1564618957.html
В Пензе самолет благополучно сел после попадания птицы в двигатель
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РИА Новости

В Пензе самолет благополучно сел после попадания птицы в двигатель

17:17 12.02.2020 (обновлено: 18:29 12.02.2020)
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CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Москва - Пенза, штатно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на попадание птицы в турбину двигателя при посадке, надзорное ведомство начало проверку, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
"Вчера, 11 февраля, в 18.55 мск при выполнении посадки воздушного судна рейса 1195 Домодедово-Пенза авиакомпании S7 на высоте примерно 15-20 метров допущено попадание в турбину левого двигателя птицы, предположительно, из семейства совиных. Произошедшее повлекло механическое повреждение деталей - лопаток турбины левого двигателя. Посадка самолета прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту самолета находилось 62 пассажира.
"На место происшествия выезжал заместитель Пензенского транспортного прокурора, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - добавили в ведомстве.
По данным онлайн-табло на сайте S7, рейс 1195 выполнял Embraer ERJ-170, время полета составило 1 час 32 минуты (по плану - 1 час 30 минут).
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