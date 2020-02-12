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Госдума рассмотрит проект о горячем питании для школьников в четверг
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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о горячем питании для школьников в четверг

17:16 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума планирует на пленарном заседании в четверг рассмотреть во втором чтении законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Вопрос, который завтра будет рассмотрен, - это второе чтение законопроекта о бесплатном горячем питании в начальной школе", - сказал Жуков.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
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Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Комитет Госдумы по образованию и науке ранее утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента. В соответствии с поправкой бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством. Также мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного питания должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.
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