Госдума отклонила проекты о повышении пенсий переехавшим из села

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроекты ЛДПР, направленные на повышение пенсий россиянам, долгие годы прожившим на селе.

Законопроекты рассматривались как альтернативные.

Одним законопроектом предлагалось закрепить за гражданами, имеющими общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, право на повышенную фиксированную выплату вне зависимости от места жительства. Проект предлагает установить повышение фиксированной выплаты к пенсии по старости и по инвалидности в размере 25% от ее суммы для лиц, проработавших не менее 35 календарных лет в сельском хозяйстве.

Правительство законопроект не поддержало. Комитет по труду и соцполитике в своем заключении указывает, что с 1 января 2019 года вступившим в силу законом по вопросам назначения и выплаты пенсий на период до 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливаются в твердом размере; а с 1 января 2025 года предусмотрен новый порядок индексации страховых пенсий - с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. "Таким образом, предлагаемое законопроектом использование указанных средств на увеличение размера страховых пенсий возможно не ранее 2025 года", - говорится в документе.

Второй законопроект предусматривал отмену обязательного проживания в сельской местности для получения 25-процентной доплаты к пенсии для селян.

Этот законопроект правительство также не поддержало. "Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его реализация потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 5,8 миллиарда рублей, однако в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены", - говорится в документе.